Sport.quotidiano.net - Serie B, 27esima giornata: la Sampdoria ferma il Sassuolo, Pisa di nuovo a -5

Roma, 22 febbraio 2025 – Ilnon riesce a mantenere i sette punti di distacco con il secondo posto: nell'anticipo contro lai neroverdi trovano solo un punto, permettendo aldi riavvicinarsi. Certo, i punti che separano neroverdi e nerazzurri in classifica sono ancora tanti (5), ma tra una settimana esatta ci sarà lo scontro diretto al Mapei Stadium, e Inzaghi e i suoi potrebbero cercare il colpo grosso per ridurre ulteriormente il gap. Dopo il pari contro il Cesena e la sconfitta contro il Cittadella iltorna al successo, rimontando l'1-0 iniziale della Juve Stabia grazie a Tramoni, Morutan e Moreo. Questo risultato mette pressione anche allo Spezia, che domani sarà impegnato alle 15 al Picco contro il Catanzaro, in una gara tutt'altro che banale. Vince il Modena contro il Cittadella, così come il Bari contro il Mantova.