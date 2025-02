Sport.quotidiano.net - Serie A2: il momento no dopo tre sconfitte di fila. Basile e Pilutti spingono la Effe. Oggi la Fossa dei Leoni fa festa

L’abbraccio dei tifosi per ritrovare il sorriso e compattezza e lasciarsi alle spalle la crisi che l’ha attanagliata nelle ultime due settimane. La squadra continua ad allenarsi in palestra, a lavorare quotidianamente con intensità e costanza senza sosta fino alla sfida di mercoledì con Cento, tranne ovviamente Donte Thomas fuori squadra e che sta svolgendo lavoro differenziato individuale. Tanto lavoro in palestra, mala Fortitudo ha l’occasione di riavvicinarsi ai propri tifosi, cercando di riprendere la propria marciache le treconsecutive con Brindisi, Pesaro e sopratutto Torino hanno minato le certezze.è in programma ladelladei. Lo storico gruppo dei tifosi dellafesteggia i 55 anni dalla fondazione e lo farà con un pranzo organizzato, ingresso dalle 12, all’Estragon Club in via Stalingrado, e successivo pomeriggio, accesso per chi non partecipa dalle 16 in poi, tutto in tinta biancoblù.