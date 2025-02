Serie A | pari la Lazio Bologna battuto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.55 Unanon brillante si ferma sullo 0-0 a Venezia. Dia sciupa una clamorosa occasione offerta da Zaccagni.I lagunari vengono fuori nella ripresa: Maric sfiora il palo di testa, Mandas fa un' ttima parata sul rasoterra di Oristanio Brusco stop per ila Parma. Fa festa Chivu, all'esordio in panchina, col 2-0 confezionato dal rigore di Bonny al 37' (fallo di mano di Beukema) e dal gol di Sohm (79'), gran botta in diagonale sul secondo palo.non pervenuto, i ducali escono al momento dalla zona retrocessione.