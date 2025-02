Serieanews.com - Serie A, la giornata rischia di essere rinviata: il precedente del 2005 fa riflettere

Leggi su Serieanews.com

A, c’è un rischio rinvio sulla: c’è unnelche faA, ladi: ildelfaAnewsLa 25madiA ha già preso il via ieri sera con l’anticipo tra Lecce ed Udinese terminato tra mille polemiche per un rigore della discordia. Sia di parte salentina che ha contestato la concessione della massima punizione, che di quella friulana, per il litigio tra Lucca e Thauvin su chi dovesse tirarlo.Il sabato, invece, ha visto il clamoroso stop della Lazio, fermata sul pari dal Venezia penultimo ma anche la sconfitta del Milan, finito ko per mano del Torino, per una corsa al quarto posto che sta diventando sempre più una chimera per Leao e compagni. Ha vinto, invece, l’Inter e si è issata al primo posto della classifica in attesa del Napoli impegnato a Como domani.