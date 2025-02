Sololaroma.it - Serie A, il Parma si rialza: pari tra Venezia e Lazio

La 26° giornata diA prosegue senza alcun tipo di sosta. Il sabato calcistico italiano si è aperto con i consueti anticipi delle 15:00, fondamentali per quanto concerne l’alta e la bassa classifica. Si parte dal Penzo, dove si è disputata la partita fra, conclusasi con il risultato di 0-0. Un pareggio che non aiuta nessuna delle due squadre. I 90? minuti in laguna sono stati blandi, con poche occasioni da ambo le parti. I ragazzi guidati da Eusebio Di Francesco rimangono in penultima posizione, mentre i biancocelesti restano al 4° posto ma potrebbero essere scavalcati dalla Juventus, in campo domani a Cagliari.Arriva una sorpresa, invece, nel derby tutto emiliano frae Bologna. Dopo 4 sconfitte consecutive ed il cambio di allenatore da Fabio Pecchia a Christian Chivu, i crociati hannoto la testa battendo 2-0 i felsinei.