Liberoquotidiano.it - Serie A, il Milan cade contro il Torino: allo stadio Olimpico finisce in un 2 a 1

Tempi sempre più duri per un povero Diavolo e venti di crisi che si alzano mai così minacciosi. Reduce dall'eliminazione in Champions, ilchiude una settimana nera cedendo alper 2-1, un ko pesante non solo per il morale ma soprattutto per la classifica perchè vedentanarsi l'obiettivo quarto posto, unica ancora di salvezza di una stagione travagliata e che sembra nata sotto una cattiva stella. Uncapace di farsi male da solo, con un autogol dopo appena 5' provocato dall'ennesima errore di Maignan, sbaglia un rigore a metà del primo tempo, trova forza e coraggio per superare con Rejneders il muro eretto da Milinkovi-Savic (protagonista di una serata da incorniciare davanti al suo pubblico) ma proprio nel momento di massima spìnta il Toro, lo incorna di nuovo, dopo appena due minuti.