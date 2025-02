Bubinoblog - SERENIGHT: IL LATE SHOW DI SERENA AUTIERI SU RAI1 TRA MUSICA E CONVERSAZIONI D’AUTORE

Leggi su Bubinoblog

Cinque appuntamenti, il sabato in seconda serata sudal 22 febbraio, con “”, il nuovo programma condotto dache unisce.Un’atmosfera calda e raffinata, sottolinea la nota Rai, e uno studio che richiama l’atmosfera di un loft, con un camino e un angolo bar, vede la presenza di una band di cinque elementi diretta dal maestro Enzo Campagnoli.Lasarà il cuore pulsante del programma:, grazie alle sue straordinarie doti canore, si esibirà in duetti con gli ospiti che si avvicenderanno nel corso delle 5 serate e interpreterà brani evergreen che hanno segnato la storia della.Ad arricchire il cast fisso ci sarà Gigi Marzullo, che con il suo inconfondibile stile interverrà in alcuni momenti della serata, e Biagio Musella, giovane attore, nel ruolo di barman e “grillo parlante”.