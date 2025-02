Velvetgossip.it - Serena Autieri conquista il pubblico con la sua musica in seconda serata

Leggi su Velvetgossip.it

Il sabato notte di Rai 1 si arricchisce di nuovae intrattenimento grazie a, che debutta incon il suo nuovo programma intitolato Serenight. Questo nuovo format, in onda a partire dalle 1:20, si inserisce nella tradizione della conduttrice, nota per le sue performance canore e per la sua capacità di intrattenere il. Dopo il successo di Ora o mai più, lacontinua il suo viaggio nel mondo della, portando con sé una formula collaudata che ha già riscosso consensi in passato.Un viaggiole inha saputore il cuore degli spettatori nel corso degli anni, con programmi come Dedicato e Unomattina Estate Show, dove laha sempre avuto un ruolo centrale. Con Serenight, l’idea è di mantenere questa linea, ma spostare l’attenzione dalla fascia diurna a quella serale, creando un’atmosfera diversa, più intima e rilassata.