Serena Autieri canta anche in seconda serata

Il sabato notte di Rai 1 a tutta musica con. La conduttrice approda inda questa sera (dopo la semifinale di Ora o mai più) con il nuovo programma Serenight. Nuovo si fa per dire perché ha l’aria di essere l’ennesima declinazione di ciò che laha fatto negli ultimi anni in TV:re.Da Dedicato a Unomattina Estate Show fino a Serenight a cambiare è solo l’orario di messa in onda: dal daytime alla, con la partenza prevista per l’1.20. La conduttrice,per questo progetto, ha puntato sull’usato sicuro: musica, intrattenimento e stesso cast fisso. Il maestro Enzo Campagnoli con la sua band accompagnerà lae lasarà arricchita dagli interventi dell”uomo della notte’ Gigi Marzullo, entrambi già presenti nelle precedenti esperienze.