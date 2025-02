Liberoquotidiano.it - "Senza vergogna": l'ira di Salvini sull'amico di Ramy, cosa è successo

Forse nemmeno il filosofo Zenone sarebbe riuscito a comprendere il paradosso del giorno. Fares Bouzidi, il giovane indagato per omicidio stradale perché alla guida dello scooter sul quale viaggiava il 19enneElgaml, e che sarà processato con il rito immediato per resistenza a pubblico ufficiale, ha depositato in Procura una denuncia a carico di quattro carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano coinvolti nell'inseguimento del 24 novembre dello scorso anno. In particolare, uno dei militari è stato denunciato per lesioni personali perché, si legge nell'atto visionato dall'Agi, «quale carabiniere in servizio alla guida della vettura denominata Volpe 40, Alfa Romeo Giulietta, mentre mi inseguiva per la fuga che ponevo in essere alla guida del motociclo di mia proprietà Yamaha T -Max, giunto all'intersezione tra la via Ripamonti e la via Quaranta di Milano, deliberatamente mi speronava urtando con la parte anteriore sinistra della vettura condotta la parte posteriore destra del motociclo, causandone la perdita di controllo e comprimendo il motociclo contro il palo semaforico presente che veniva abbattuto dall'autovettura stessa, così cagionandomi lesioni personali».