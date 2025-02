Ilrestodelcarlino.it - Senigallia InJazz punta a coinvolgere tutta la città

, un evento che coinvolgela. Tre gli ospiti internazionali che saliranno sul palco di piazza Garibaldi: ad aprire una delle iniziative più attese dell’estate sul velluto sarà il 2 luglio Amii Stewart, il 3 sarà la serata di Noa, mentre a chiudere saranno gli Incognito. Un’edizione versatile e poliedrica che fluttua tra diversi generi musicali: dal jazz all’acid jazz, dal contemporaneo all’etnico e sicuramente tanto funky e soul. Un festival ‘double billing’, composto da due concerti ogni sera. Dalle 21,30 piazza Garibaldi ospiterà l’opening: Sagi Rei precederà Noa, mentre Dad Funk precederà gli Incognito. Non è invece ancora stato reso noto il nome che precederà Amii Stewart. La caccia al biglietto, che saranno in vendita nei prossimi giorni nel circuito Vivaticket, è già partita: tre i settori in cui gli ospiti potranno godere il concerto e ballare sulle note di canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale.