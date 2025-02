«Sei ritardato», l'insulto di Elon Musk contro l'astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. La replica di Mogensen su X

Leggi su Open.online

«Sei completamente». Èshock cheha rivolto su Xdanese(Esa), Andreas Enevold “Andy”. Al centro dello sc’è la polemica sulla permanenza prolungata degli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams sulla StazioneInternazionale (Iss), che ha scatenato una dura reazione da parte di. Lo stra i due è iniziato giovedì 20 febbraio, quandoha condiviso su X un’estratto di un’intervista a Fox News in cuiattaccava duramente l’amministrazione Biden, accusandola di non aver agito in modo tempestivo per riportare a casa i due astronauti bloccati sulla Iss da ben otto mesi. Gli astronauti bloccatiIl caso degli astronauti rimasti bloccati sulla Iss risale a giugno 2024, quando Wilmore e Williams partirono a bordo della navetta Boeing Starliner per una missione cruciale: ottenere la certificazione per rendere Boeing il secondo partner della Nasa per il trasporto di astronauti.