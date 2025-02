Oasport.it - Sei Nazioni U20 2025, Italia-Francia 5-58. Pesante battuta d’arresto a Treviso per gli azzurrini

Leggi su Oasport.it

Secondainterna consecutiva per l’nel SeiUnder 20di rugby: gliescono sconfitti nettamente dal match giocato contro i pari età dellaallo Stadio Monigo di, con i transalpini vittoriosi per 5-58.Nel primo tempo lapassa in vantaggio al 10? col piazzato di Luka Keletaona, poi marca la prima meta al 14? con Noa Traversier, e la conversione di Keletaona porta lo score sullo 0-10. Gli ospiti continuano a spingere e già al 18? arriva la segnatura, non trasformata, di Melvyn Rates, poi alla mezz’ora di gioco va in meta Lyam Akrab, e dalla piazzola Keletaona converte per lo 0-22 con cui si arriva all’intervallo.Nella ripresa già al 41? arriva la meta, non trasformata, che vale il punto di bonus offensivo, di Elyjah Ibsaiene, mentre al 48? Akrab mette a referto la seconda marcatura personale che, con la conversione di Keletaona porta lo score sullo 0-34.