Sei Nazioni | l’Irlanda in Galles cerca la fuga Inghilterra e Scozia è spareggio per restare in corsa

Torna il Guinness Sei2025 questo fine settimana e il terzo turno vedrà domani, sabato 22 febbraio, due sfide importantissime nellaal titolo. Si parte alle 15.15 a Cardiff, dove unin crisi ospitaprima in classifica, mentre alle 17.45 a Twickenhamperintra.Ilè ultimo in classifica, ha due sconfitte alle spalle, ma soprattutto ha sorpreso l’addio di Warren Gatland proprio in mezzo al Sei. Una squadra allo sbando che non sembra poter impensierire un’Irlanda che, invece, è l’unica formazione che arriva al giro di boa del torneo con due successi sulle spalle. Servirà un miracolo per ii per ribaltare un pronostico che sembra già scritto.– IRLANDA: 15 Blair Murray, 14 Tom Rogers, 13 Max Llewellyn, 12 Ben Thomas, 11 Ellis Mee, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau , 7 Tommy Reffell, 6 Jac Morgan, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 WillGriff John, 2 Elliot Dee, 1 Nicky SmithIn panchina: 16 Evan Lloyd, 17 Gareth Thomas, 18 Henry Thomas, 19 Teddy Williams, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhodri Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Joe RobertsIrlanda: 15 Jamie Osborne, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Sam Prendergast, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Thomas Clarkson, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew PorterIn panchina: 16 Gus McCarthy, 17 Jack Boyle, 18 Finlay Bealham, 19 James Ryan, 20 Cian Prendergast, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Bundee AkiIl match clou della giornata sarà, dunque,