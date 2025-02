Sport.quotidiano.net - Secondo pari di fila per la Reggiana: con la Carrarese finisce 2-2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 22 febbraio 2025 – “Quando non puoi vincere, prenditi un punto”: seguendo questa regola non scritta del calcio, laraccoglie un punto in casa con lae inildi. Un risultato che ci sta, considerando che i toscani sono andati in vantaggio per due volte, e in entrambe le occasioni i granata hanno reagito ristabilendo l’equilibrio. Partenza folgorante dei toscani: si devono superare Meroni e Bardi su Giovane e Finotto. Primo corner, però, della gara e gol di Giovane (altro gol subito di testa, su calcio piazzato). La reazione granata si concretizza al 26’ con Girma che sempre di testa, su punizione di Kabashi, la pareggia. Nella ripresa bel triangolo degli ospiti e gol di Zuelli. I subentrati, come Vido e Marras, portano vivacità e nel finale, dopo un corner di Cigarini, ecco il gol deldi Vido (capocannoniere granata con 5 gol).