Se attaccano Delmastro per coprire i loro guai

La modesta condanna in primo grado del sottosegretario alla Giustizia Andreacon l'imputazione “coatta” di violazione del segreto d'ufficio, che la pubblica accusa peraltro non ha sostenuto neppure al processo, chiedendo inutilmente l'assoluzione, è un po' come il dito che si preferisce vedere piuttosto che la luna da esso indicata. Un dito al quale le opposizioni si sono attaccate reclamando le dimissioni rifiutate invece dal sottosegretario, fiducioso nel famoso giudice che troverà prima o dopo a Berlino. Ma soprattutto sostenuto dalla premier Giorgia Meloni, con tanto di comunicato ufficiale, e dal guardasigilli Carlo Nordio, felice di continuare ad averlo “fra i collaboratori più cari e capaci”. Ma anche di Nordio, si sa, le opposizioni, con la sola eccezione di Calenda, hanno reclamato le dimissioni proponendo in Parlamento per altre vicende la cosiddetta “sfiducia individuale”, per quanto improbabile.