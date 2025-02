Ilrestodelcarlino.it - Scuola, molti dubbi sui voti troppo bassi

Tutti i giorni genitori affidano allai propri figli, sperando che oltre a ricevere una formazione scolastica, vengano rimpinguati di ulteriore educazione, che gli venga loro insegnato come raggiungere certi obbiettivi, venga insegnato loro, che solo attraverso il sacrificio si possano portare a casa certi risultati, risultati a volte non in linea con le proprie aspettative, ma comunque risultati. Ogni giorno, noi genitori ci sforziamo di affrontare battaglie con i nostri figli per far capire loro cosa vuol dire vivere il mondo e viverlo cercando di abbattere ogni ostacolo e ogni difficoltà, sempre con la consapevolezza che ieri come oggi gli educatori scolastici siano sempre e comunque tali, e che ognuno di loro gode della fiducia delle famiglie o almeno si spera, siano obiettivi, riconoscendo quantomeno l'impegno e lo sforzo che ragazzi e famiglie affrontano tutti i giorni.