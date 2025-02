Lanazione.it - Scuola, l’inchiesta si allarga. Decine di indagati con il preside. Nel mirino incarichi e tirocini

Leggi su Lanazione.it

Nella lente degli inquirentidi atti a firma delLuca Gaggioli, dirigente dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata. Soprattutto l’assegnazione delle cattedre, con gliannuali, ai professori supplenti. Ma anche i, per centinaia di ore, svolte all’interno della, con l’attestazione della frequenza, dei laureandi, che avrebbero affiancato gli insegnanti nelle ore curriculari. Si tratta dei cosiddetti Tfa,formativi attivi, che sono necessari per ottenere l’abilitazione all’insegnamento e che prevedono una frequenza di trecento ore. Sarebbero oltre cinquanta gli episodi contestati al dirigente scolastico, nell’ambito della corposa inchiesta della Procura di Pistoia, diretta dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, e che ipotizza il reato di false attestazioni in atto pubblico.