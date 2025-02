Spazionapoli.it - Scudetto al Napoli e Champions all’Inter, Conte risponde ad Ausilio: le dichiarazioni

CalcioNotizie – Antonioha risposto alledi Pierosulloagli azzurri e laLeague: lePer il calcionotizie arrivano dalla conferenza stampa di Antonioalla vigilia della sfida contro il Como. Il tecnico degli azzurri ha analizzato la delicatissima trasferta contro la squadra di Fabregas in programma alle 12.30 di domani, 23 febbraio. Una partita che si giocherà dopo il match di questa sera tra l’Inter e il Genoa, che potrebbe portare i nerazzurri momentaneamente a +1 in classifica, in caso di vittoria dei padroni di casa.Proprio dal mondo interista sono arrivateimportanti negli scorsi giorni. Al termine dei sorteggi diLeague, è stato chiesto al direttore sportivo Piero, se avrebbe firmato davanti a una condizione ben precisa:ale vittoria della stessa