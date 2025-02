Lanazione.it - Scriabin, concerto. Al pianoforte. Emanuele Caporali

Per la rassegnac’è. Oggi alle 17,30, al Polo culturale Le Clarisse, torna l’appuntamento "Concert Series". Stavolta sarà il pianistaad allietare la platea con musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev e Liszt. L’appuntamento dell’associazione musicale, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è a costo di 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.