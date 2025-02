Scoraggio Van Nistelrooy ammette che Leicester è tornato indietro

Leggi su Justcalcio.com

Il boss di Leicester City Ruud Van Nistelrooy ha riconosciuto la sconfitta di casa di stasera a Brentford ha rappresentato un "enorme passo" per la sua parte in difficoltà. Brentford ha superato un lento inizio di navigare per una vittoria per 4-0 al King Power Stadium con il gioco in modo efficace a metà tempo con i visitatori che hanno stabilito un vantaggio di tre goal grazie ai gol di Yoane Wissa, Bryan Mbeumo e Christian Norgaard. Fabio Carvalho ha aggiunto un quarto in ritardo mentre Leicester è rimasto all'interno della zona di retrocessione, a due punti dalla sicurezza. È stata una notte che fa riflettere per Van Nistelrooy con i fan di Leicester che facevano conoscere il loro dispiacere con molti che se ne sono andati molto prima della fine.