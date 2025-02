Abruzzo24ore.tv - Scoperto B&B abusivo in un garage: metà delle strutture irregolari

Pescara - Controlli dei NAS rivelano che il 50% dei bed & breakfast ispezionati in Abruzzo presentatà; sequestrata una struttura illegale nel Teramano. Nel mese di gennaio, i Carabinieri del NAS hanno condotto una serie di ispezioni su 50 bed & breakfast in Abruzzo, riscontrandotà in oltre la, con una concentrazione significativa nel territorio di Pescara. Durante questi controlli, è emerso un caso eclatante: un B&B completamente, ricavato all'interno di unin provincia di Pescara, è stato sequestrato dalle autorità. Questa operazione fa parte di una campagna nazionale volta a garantire la sicurezza e il rispettonormative nel settore dell'ospitalità. A livello nazionale, su oltre 1.000controllate, circa 200 sono risultate non conformi per difformità nei titoli autorizzativi, aumento non autorizzato della capacità ricettiva, carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza.