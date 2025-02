Sport.quotidiano.net - Scivoloni diplomatici al Quattro Nazioni. Il Canada ’bastona’ gli Usa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilsconfigge gli Usa nell’hockey ghiaccio, e automatica è la lettura politica del primo ministro canadese Justin Trudeau (nella foto), dopo che Donald Trump aveva incitato la nazionale americana a vincere contro quello che definisce il "51simo Stato". "Non potete prendere il nostro Paese, e non potete prendere il nostro gioco" - ha scritto immediatamente dopo la vittoria nella finale del Four Nations Face-Off il premier uscente, soprannominato "governatore Trudeau" dal presidente Usa. A Boston, ilha sconfitto gli Stati Uniti per 3-2 ai supplementari, aggiudicandosi il torneo. Il canadese Connor McDavid ha segnato il gol della vittoria su passaggio di Mitch Marner, regalando alla sua nazionale la vittoria dopo aver incassato le frecciate politiche.