Biccy.it - Scivolone di Tony Effe a Sanremo, non conosceva uno dei big: “Mi ha scambiato per un altro”

Al Festival didi quest’anno hanno partecipato diversi artisti non propriamente nazional-popolari, e quindi poco conosciuti dal grande pubblico. Tra questi, Joan Thiele, Lucio Corsi e Brunori Sas. Perfinoha avuto qualche difficoltà a riconoscere quest’ultimo e ha fatto uno. A raccontarlo è stato proprio il malcapitato a Propaganda Live ospite da Diego Bianchi.“Io eci siamo incontrati alle prove e dopo ho parlato con lui una mezzoretta di pugilato entrambi i cantanti praticano quello sport, ndr. Lui dopo è salito in camera e ha detto al suo manager ‘oh comunque è simpatico il direttore d’orchestra’. Io penso che mi abbia preso per Beppe Vessicchio”. Il video completo potete recuperarlo premendo qua.#2025, l’aneddoto di Brunori Sas: “mi haper Vessicchio”.