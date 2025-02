Oasport.it - Sci freestyle, Svancer trionfa nello slopestyle a Stoneham

Termina con il trionfo di Matejla penultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, specialità, andata in scena sulla neve di, in Canada.Buona prova quella dell’austriaco che, dopo una prima uscita da 38.14, ha alzato il tiro nella seconda run, guadagnando complessivamente 89.43. Non lontano poi il neozelandese Luca Harrington, secondo con il punteggio di 87.54 davanti al connazionale Ben Barclay, terzo per un’incollatura come dimostra lo score di 87.00. Quarto posto poi per lo statunitense Konnor Ralph, il quale ha guadagnato 86.25 precedendo il compagno di squadra Mac Forehand, quinto con 85.47. Fuori dalle finali gli azzurri, come certifica la trentaduesima piazza di Miro Tabanelli (54.99) e la quarantaseiesima di Renee Monteleone (43.