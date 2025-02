Lettera43.it - Sci, Federica Brignone ha vinto il secondo gigante al Sestriere

halo slalomdi Coppa del mondo al, mentre l’altra azzurra Sofia Goggia è arrivata quarta. Dopo la vittoria di venerdì 21 febbraio,ha concesso il bis e si è imposta anche nelcon 2.08.81. Per lei si tratta della vittoria numero 34 in Coppa del Mondo e la 16esima in un, superando così le 15 vittorie di Alberto Tomba. Con lei sul podio la svizzera Lara Gut- Behrami in 2.09.87 e la neozelandese Alice Robinson in 2.09.60. Niente da fare per la piemontese Marta Bassino che ha saltato una porta dopo una inclinazione eccessiva. Dopo i due giganti di venerdì e sabato, domani la tre giorni disi chiuderà con uno slalom speciale.La tana della tigre.Dopo l’impresa dell’oro mondiale arriva questa doppietta aa 24h di distanza.