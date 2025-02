Oasport.it - Sci alpino, Marco Abbruzzese fa suo il superG di Sarajevo di Coppa Europa

Uno splendidosi è aggiudicato il secondodi Bjelasnica/(Bosnia) valevole per ladi scimaschile 2024-2025.Il nostro portacolori ha concluso la sua gara con il tempo di 1:04.57 precedendo per appena 3 centesimi lo svizzero Lenz Haechler, mentre completa il podio l’austriaco Andreas Ploier a 12 centesimi. Quarta posizione per un altro svizzero, Alessio Miggiano, che chiude a soli 20 centesimi da, mentre in quinta posizione troviamo l’austriaco Vincent Wieser a 27.Sesta posizione per un altro austriaco, Manuel Traninger, a 32 centesimi dalla vetta, ottava per il norvegese Oscar Andreas Sandvik a 53 centesimi, quindi nona per il francese Alban Elezi Cannaferina a 67, mentre completa la top10 lo svizzero Dominic Ott a 70.Gli altri italiani: chiude 17° Luca Taranzano a 1.