Sci alpino gigante Sestriere 2025 | un’imperiale Brignone fa doppietta quarta Goggia Le pagelle

Una maestosa Federicacala lae vince anche il secondo slalomdi. La neo campionessa mondiale in questo momento è di un altro pianeta e lo conferma nuovamente sulle nevi piemontesi in queste due gare valide per la Coppa del Mondo 2024/25 di sci. La fuoriclasse valdostana ha disputato l’ennesima gara straordinaria della sua stagione, rifilando distacchi enormi a tutte le altre: secondo posto per l’elvetica Lara Gut-Behrami a 77 centesimi, mentre è terza la neozelandese Alice Robinson (a 0.79), che guidava dopo la prima manche ma ottiene anche lei un altro podio.Ai piedi del podio chiude una splendida Sofia, che recupera dalla 17esima posizione della prima manche con una seconda discesa di livello altissimo (battuta solo dalla solita compagna di nazionale).