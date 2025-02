Secoloditalia.it - Schlein assediata batte un colpetto: “Mai con Trump, Conte ha chiarito”. In piazza? “Vedremo”

Toh chi si rivede Elly. Dopo lo tsunami diin versione amerikana con la disperata richiesta di lumi di mezzo Nazareno, il pressing dei centristi perché la smetta di “fingersi morta”, parole di Calenda, la segretaria dem ritrova la voce. E azzarda imbarazzata una linea. Perdente in partenza visto l’accerchiamento. Finalmente non apre bocca solo per dare quotidiane lezioni di strategia politica alla premier Meloni (deve fare, non deve andare) mentre la sua casa brucia. Sceglie un comizietto facile sul Nove, dai microfoni di Accordi e Disaccordi, per mandare qualche messaggio. Impossibile glissare ancora sulle parole del leader 5Stelle che dà ragione al tiranno planetario contro l’Occidente guerrafondaio. Ma per fortuna “ha già”, dice Elly.ritrova la voce, ma non dice nienteSe l’ex avvocato del popolo dà il colpo di grazia al campo largo Elly minimizza, come a dire la situazione è seria ma non grave.