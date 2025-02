Thesocialpost.it - Schianto mostruoso tra tre auto: muoiono un 19enne ed un uomo di 44 anni

Un tragico incidente stradale ha spezzato due vite nella notte lungo la provinciale 82, nel tratto che collega Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle, in provincia di Bari. L’impatto, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha coinvolto tremobili e ha avuto conseguenze drammatiche per due dei conducenti.A perdere la vita sono stati un giovane di 19, deceduto sul colpo, e undi 44, che nonostante i soccorsi tempestivi è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Il terzomobilista coinvolto nell’incidente è rimasto illeso.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, impegnati ora nella ricostruzione della dinamica dello scontro per chiarire le cause che hanno portato al drammatico incidente.Lerità locali invitano alla massima prudenza sulle strade, soprattutto nelle ore notturne, per evitare che simili tragedie si ripetano.