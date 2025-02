Torinotoday.it - Scappa con un marsupio pieno di droga e prende a calci i poliziotti: pusher arrestato a Torino Barriera di Milano

Leggi su Torinotoday.it

Con undi, ha provato are dagli agenti della polizia che stavano cercando di fermarlo. Non l’ha fatta franca e, nei giorni scorsi, quest’uomo di 34 anni, origini senegalesi, è stato, nel quartiere didi. La fuga in auto e a piedi.