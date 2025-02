Iltempo.it - Scambia: "Meravigliatevi dei progressi". L'ultimo video commuove il web | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Provato dalla malattia ma scaldato dall'affetto di chi ha potuto scoprire da vicino il suo amore per le pazienti e per la ricerca, il professore Giovanniha scelto gli spazi del Policlinico Gemelli per registrare l'di saluti. Colpito da un tumore al pancreas, il luminare della ginecologia oncologica si è spento all'età di 65 anni lo scorso 20 febbraio. "Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Faccio unmessaggio, che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi deie delle conquiste così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati", ha detto il professore nel filmato che ha commosso il web.