SBK Phillip Island Nicolo? Bulega domina su tutti in uno show perfetto

Il mondiale Superbike 2025 inizia nel segno di, in testa in tutte le sessioni ae capace di conquistare pole position e vittoria di Gara 1 con tanto di giro veloce. Partendo coi galloni del favorito, fin dai primissimi giri il pilota di Aruba.it Racing ha aperto un gap importante sulla concorrenza, gestendo perfettamente il cambio gomme obbligatorio e il passo nel finale. La sua fuga solitaria gli ha consegnato la settima vittoria in Superbike, replicando l’avvio di stagione dello scorso annoIl ritmo diè stato insostenibile per, e al momento di rientrare al box per il cambio gomme i suoi avversari erano staccati di oltre sei secondi. Entrando per primo Nicolò ha evitato il traffico in pit lane ed una volta rientrato in pista ha continuato a martellare sul passo del 1’29 ed ha mantenuto il suo vantaggio sino alla bandiera a scacchi.