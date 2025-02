Sololaroma.it - Sarri: “Ho rifiutato tante offerte”, opzione per la Roma in estate?

Si vive il presente, come è giusto che sia visto il periodo che lasta vivendo. Da una rimonta in campionato difficile ma non impossibile ad un Europa League primo obiettivo ed ancora viva, grazie alla doppietta d’antologia di Dybala nella sfida di ritorno del play-off contro il Porto. Impossibile però non gettare lo sguardo un po’ più avanti, verso un futuro ricco di incognite per i capitolini. Un rebus su tutti riguarda il successore di Ranieri, che passerà in dirigenza, e fra i tanti nomi fatti negli ultimi mesi è spuntato anche quello di Maurizio.A quasi un anno dalle sue dimissioni da tecnico della Lazio, l’ex Napoli ha anzitutto parlato di questo lungo periodo senza calcio, pesante per motivi che prescindono dal rettangolo di gioco: “Un momento difficile per me a causa id problemi personali, qualcuno si è risolto, altri no.