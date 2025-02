Calciomercato.it - Sarri e la corte del Milan: “Ho ricevuto un’offerta ricchissima”

Il tecnico ex Lazio e Juventus si è raccontato in un’intervista e ha risposto alla domanda sull’offerta dei rossoneri e non soloLa stagione delha preso una piega negativa totalmente inaspettata fino a qualche mese fa. Dopo un mercato estivo importante – replicato a gennaio – i rossoneri con Fonseca non sono riusciti quasi fin da subito a stare al passo del Napoli e della corsa scudetto, scivolando indietro anche nella lotta Champions League. Fino all’esonero di Fonseca a fine dicembre dopo il pareggio contro la Roma, ma anche con l’arrivo di Conceicao poco è cambiato nel gioco e in altri aspetti.Maurizio(LaPresse) – calciomercato.itUn boost c’è stato a livello di risultati, i punti in campionato lo testimoniano ma ad ora ilcontinua a non convincere e a stare ancora fuori dalla Champions, pur vicina.