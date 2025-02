Nerdpool.it - Sarà “La vita da grandi” di Greta Scarano a chiudere il Bari International Film&Tv Festival

Film di chiusura della XVI edizione del Bif&st –Film&Tv, diretto da Oscar Iarussi,Lada, esordio alla regia di, ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon.Ladapresentato in anteprima asabato 29 marzo al Teatro Petruzzelli, all’interno della sezione “Rosso di Sera”, alla presenza della registae dei protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci, per poi arrivare nelle sale italiane il 3 aprile distribuito da 01 Distribution. Prodotto da Matteo Rovere, Ladaè una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini.