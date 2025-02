Firenzetoday.it - Santo Spirito, addio al caffè Cabiria: al suo posto un ristorante

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Era uno dei primi locali notturni di piazza, sembrava di essere all’interno di un bistrot parigino. Un po’ per l’arredamento fuori dal comune e un po’ per le persone che lo frequentavano. Questo locale aveva un’anima.