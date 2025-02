Cityrumors.it - Santanché e le borse false, il ministro rischia. Ma lei si difende e accusa

Una storia strana e molto particolare quella che coinvolge la numero uno del dicastero del Turismo, ma lei e i suoi legali querelano tutti, ancora lei. Non ne va bene una alla ministra del Turismo che dopo essere al centro (ancora oggi ndr) del caso Visibilia e del rinvio a giudizio, adesso è venuta fuori un’altra storia non proprio edificante, sempre se confermata.e le, il. Ma lei si(Ansa Foto) Cityrumors.itIl Fatto Quotidiano ha svelato che l’attualedel Turismo nel 2014, quando ancora non era un pubblico ufficiale, regalò a Francesca Pascale, in quel momento fidanzata di Silvio Berlusconi, dueHermès molto pregiate dal valore di circa 18 mila euro.E fin qui tutto a posto. Il problema è stato quando la Pascale è andata nella boutique ufficiale di Hermes di via Montenapoleone a Milano per poter riparare una delle dueperché aveva dei problemi, ma l’ex compagna di Berlusconi è rimasta di sasso quando ha scoperto che, secondo la boutique ufficiale, lenon erano originali, ma “contraffatte”.