Velvetgossip.it - Santanché contro Lucarelli: la battaglia legale si infiamma con un venditore ambulante nel mirino

Leggi su Velvetgossip.it

Il mondo del gossip italiano è nuovamente scosso da uno scandalo che coinvolge nomi noti della politica e del mondo dello spettacolo. Recentemente, la questione delle borse false di Hermès è emersa in relazione a Francesca Pascale e Daniela Santanchè, la Ministra del Turismo. La situazione ha preso una piega inaspettata quando Selvaggia, giornalista e opinionista, ha deciso di entrare nel merito della questione, portando alla luce dettagli fondamentali per la vicenda.La querelle trae SantanchèLa querelle è iniziata quandoha pubblicato un articolo su Il Fatto Quotidiano, rivelando che Santanchè avrebbe regalato a Pascale due borse Hermès tarocche. La reazione della Ministra non si è fatta attendere. In una dichiarazione accesa, ha minacciato di querelare, affermando che “l’unico falso è la notizia”.