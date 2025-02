Panorama.it - Sanremo sbanca la classifica dei singoli: venti brani nella Top 20

Come previsto le canzoni del Festival hanno fatto man bassaFimi deipiù vendutisettimana che va dal 14 al 20 febbraio. Rispetto alla graduatoria finale dell'Ariston ci sono alcune novità, in particolare le posizioni più basse di Brunori Sas e Simone Cristicchi (rispettivamente tredicesimo e ventesimo) che invece erano entratiTop 5 definitiva. Giorgia esclusa dai primi cinque, si piazza invece al terzo posto seguita da Lucio Corsi. Primo posto per Olly con Balorda Nostalgia, seguito da Fedez (arrivato quarto) con Battito. Quinta posizione per Achille Lauro (assente dalla Top 5 dellafinale) con Incoscienti giovani. Niente di anomalo se consideriamo che le classifiche deisono basate essenzialmente sui clic in streaming, un mezzo più utilizzato da giovani e giovanissimi.