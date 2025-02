.com - Sanremo 2025: Mahmood, Rose Villain e Achille Lauro fanno crollare gli accessi a Pornhub

Leggi su .com

ha avuto un impatto sorprendente su, con un calo del -16,8% deglidurante le esibizioni di.IndiceIl Festival difrena glimonopolizzano l’attenzioneElodie eaccendono gli animi, boom sutrattiene il pubblico più dello scorso anno: le ricerche “music” aumentano del 77%Analisi regione per regione: il Nord “distratto”, la Calabria meno coinvoltaConclusioniIl Festival difrena gliIl Festival dinon è solo musica, spettacolo e polemiche, ma ha anche effetti curiosi sulle abitudini digitali degli italiani. Dopo la chiusura di, sono stati diffusi i dati relativi aglisu, la nota piattaforma di video per adulti, rivelando come le performance degli artisti abbiano inciso sul traffico del sito.