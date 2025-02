Dilei.it - Sanremo 2025, la manager di Olly Marta Donà dopo la vittoria: “Ho avuto paura”

Leggi su Dilei.it

Quattrovinti su cinque partecipazioni di seguito dal 2021 a oggi: una potenza di fuoco, quella di, che si è espressa attraverso il trionfo dial termine della finale del 15 febbraio che ha decretato il vincitore della 75ª edizione del Festival di. Un primo posto che però non sarebbe stato digerito da molti, subito pronti a gridare al complotto, e che ha generato la replica della diretta interessata a pochi giorni da quel successo confermato dal volume di streaming fatti registrare da Balorda Nostalgia, il brano col quale il suo assistito ha vinto la competizione., la verità diladi“Ho il privilegio di fare del mio lavoro la mia vita. Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato.