Novaratoday.it - Sanità: approvati gli stanziamenti regionali per il prossimo triennio

Leggi su Novaratoday.it

Saranno 9,488 miliardi di euro (+78 milioni) per l’anno 2025, 9,535 miliardi (+ 47 milioni) per il 2026 e 9,559 miliardi (+23 milioni) le risorse previste per ilalle Aziende Sanitarie(Asr).Lo ha deciso la giunta regionale adottando una delibera che ha come.