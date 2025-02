Ilgiorno.it - San Fiorano: non si ferma al posto di blocco e dopo l'inseguimento e un incidente, fugge a piedi

Leggi su Ilgiorno.it

San(Lodi), 22 febbraio 2025 – Non sialdie finisce fuori strada. I carabinieri della compagnia di Codogno stanno cercando la persona che,aver guidato una Fiat Panda, fuggita aldipredisoggi a San, si è dileguata. I motivi della folle corsa al momento restano sconosciuti.il mancato rispetto del segnale di alt, infatti, la pattuglia ha brevemente inseguito il conducente che, nel frattempo, ha forato lo pneumatico ed è finito fuori strada lungo la provinciale 145, nel tratto urbano di via Pietro e Paolo Polenghi. Vistosi alle strette, lo sconosciuto ha quindi abbandonato la vettura oltre la banchina e ha proseguito la corsa a, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. La Fiat Panda è stata quindi messa in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo.