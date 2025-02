Sport.quotidiano.net - Sampdoria – Sassuolo 0-0, pari indolore

Un punto che muove una classifica blindata, il quarto clean sheet di fila e, notizia, l’attacco-mitraglia neroverde che non va a bersaglio, dopo che lo aveva trovato per cinque mesi di fila. Contro lailcentra il quinto pareggio stagionale, il secondo a reti bianche e fa, piace pensare, esercizio di realismo. A dire che, quando non riesci a vincere, meglio pareggiare che perdere. Un punto guadagnato? Due persi? Lo dirà quel che resta del campionato: quello che dice Marassi è che la squadra di Grosso marcia comunque, e se non dà il colpo di grazia al campionato passa comunque indenne da una gara ‘sporca’ che somigliava parecchio ad una trappola. Schivata, almeno in parte, grazie ad un’impermeabilità difensiva che, anche se l’attacco ‘stecca’, garantisce comunque qualcosa.