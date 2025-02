Dilei.it - Samanta Togni dopo la crisi col marito: “Non puntiamo più sulla quantità”

Leggi su Dilei.it

Latrae Mario Russo è rientrata.un periodo di allontanamento la ballerina e conduttrice è tornata tra le braccia del chirurgo plastico. Il matrimonio è però inevitabilmente cambiato e oggi va avanti a distanza. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha infatti scelto di tornare a vivere a Roma e non restare a Dubai col. Una scelta che sta dando alla 43enne soddisfazioni dal punto di vista privato e anche professionale. È al timone del programma di La7 Amarsi un po’-Istruzioni per l’uso e sarà nei prossimi mesi nella nuova edizione di Pechino Express in coppia con la sorella Debora.e ilMario Russo stanno ancora insieme“Ci vuole tempo ma piano piano stiamo rimettendo i pezzi a posto – ha raccontatoal settimanale Nuovo – Stiamo costruendo qualcosa di diverso ma c’è la volontà di farlo”.