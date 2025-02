Sbircialanotizia.it - Salvini contro ‘Propaganda Live’: “Mi augurano un ictus tra le risate, che pena”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il vicepremier via social: “Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno”. La7: “Diego Bianchi si è subito scusato in diretta” dopo il monologo del comico albanese Xhuliano Dule Matteova all’attacco di, la trasmissione di Diego Bianchi andata in onda ieri come ogni venerdì su La7. A . L'articolo: “Miuntra le, che” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.