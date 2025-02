Dayitalianews.com - Salvini attacca ‘Propaganda live’: “Mi augurano un ictus tra le risate, che pena”. Il VIDEO dello sketch

Il vicepremier sui social: “Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno”.Matteo, la trasmissione di Diego Bianchi andata in onda ieri (21 febbraio) su La7. A far perdere le staffe al vicepremier il monologo del comico albanese Xhuliano Dule.Il post di Matteo”‘Spero che venga un’. Ieri sera in prima serata, in diretta su La7.e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provoe tristezza”, ha scritto su X il vicepremier Matteo, postando ildel comico albanese Xhuliano Dule, andato in onda ieri sera asu La7. “Spero che venga un”.Ieri sera in prima serata, in diretta su La7.