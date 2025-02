Oasport.it - Salto con gli sci, Lara Malsiner settima in gara-1 a Hinzenbach. Nika Prevc domina, Sieff in top15

rispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza la prima delle due gare in programma questo weekend sul trampolino piccolo di, sede della dodicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 dicon gli sci. Quinto successo di fila per la slovena, che raggiunge così la doppia cifra di affermazioni individuali stagionali e archivia la vittoria numero 17 in carriera nel circuito maggiore.Un ruolino di marcia impressionante per la detentrice della Sfera di Cristallo (che si è imposta nella metà delle gare disputate nell’inverno corrente), ormai lanciatissima verso la conquista della seconda Coppa del Mondo consecutiva grazie ad un vantaggio di 391 punti sulla sua prima inseguitrice Katharina Schmid quando mancano sei competizioni alla fine.La diciannovenne nativa di Kranj ha preceduto quest’oggi sul Normal Hill austriaco (con punto HS fissato a 90 metri) di 7.