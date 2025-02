Salto con gli sci | gran settimo posto di Lara Malsiner a Hinzenbach trionfa Prevc

Leggi su Sportface.it

Nikaanche nella prima gara del fine settimana sul trampolino normale di, appuntamento valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/25 dicon gli sci. La fuoriclasse slovena piazza la quinta vittoria consecutiva dopo le doppiette di Lake Placid e Ljubno, e allunga forse definitivamente in classifica generale a sei gare dalla fine. La sua rivale più accreditata, la tedesca Katharina Schmid, ha infatti rallentato notevolmente nelle ultime gare, e oggi ha chiuso soltanto al nonospianando la strada alla campionessa in carica classe 2005. Al secondosul trampolino austriaco Aigner HS90 c’è l’altra teutonica Selina Freitag, alpodio stagionale e staccata di quasi otto punti, ma autrice di un recupero straordinario dalla 30esima posizione. Infine sul terzo gradino sale l’austriaca Jacquelin Seifriedsberger.